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Луцк и Турция: Волынь определилась с местом зимних сборов

Луцк и Турция: Волынь определилась с местом зимних сборов
14:54 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Андрей Тлумак рассказал о планах своей команды на межсезонье.

Занимающая второе место турнирной таблицы Первой лиги Украины Волынь вышла из отпуска и вскоре начнет первые сборы, сообщает официальный сайт луцкого клуба.

Игроки Волыни уже успели поучаствовать в футзальном турнире, организованном клубом, а 20 января у них стартует месячный этап подготовке в Луцке, во время которого команда будет выезжать на спарринги.

20 февраля игроки Волыни отправятся в Турцию на второй этап подготовки, который пройдет до 15 марта. Соперники в товарищеских играх будут объявлены позже.

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После осенней части чемпионата у команды Андрея Тлумака 38 очков после 19-ти туров. Отставание от лидирующего Руха составляет одно очко.

В первом туре после возобновления чемпионата Волынь сыграет с Черноморцем.

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ФК Волынь, Футбол, Первая Лига Украины, Новости футбола.
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