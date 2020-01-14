Неожиданно: появился еще один претендент на Лунина

Новости спорта:Украинский вратарь Андрей Лунин может продолжить карьеру в Бельгии.

Вратарь мадридского Реала, выступающий на правах аренды за Вальядолид, Андрей Лунин этой зимой, вероятно, сменит клубную прописку из-за недостаточного количества игровой практики.

Как сообщает журналист Игнасио Бальядор из издания AS, в услугах украинского голкипера заинтересованы не только испанские команды, но и клубы из Бельгии.

"Пока лига не дала разрешения на переход в Овьедо. Лунин имеет предложения из-за рубежа, и наиболее реальный вариант – Бельгия. Это возможно, если переговоры с Овьедо сорвутся", - цитирует журналиста Футбол 24.

Ранее сообщалось, что Вальядолид согласился вернуть Лунина в Реал, после чего отозвал своего голкипера Хосе Антонио Каро из аренды в Понферрадине.