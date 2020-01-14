Одноклубник Ярмоленко залез в стиральную машину, чтобы напугать коллегу (Видео)

Новости спорта:Райс запомнит на всю жизнь свой 21-й день рождения.

Полузащитник клуба украинского полузащитника Андрея Ярмоленко Вест Хэма Джек Уилшир напугал своего одноклубника Деклана Райса в его 21-й день рождения веселой и жестокой шуткой.

Уилшир загрузил в Instagram видео, на котором он спрятался в стиральную машину на базе Вест Хэма, а когда мимо проходил именинник – внезапно вылез оттуда, испугав до пронзительного крика Райса.

"С днем рождения! Приятного дня, приятель", - подписал опубликованное видео Уилшир.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @jackwilshere got @declanrice good Публикация от Bleacher Report Football (@brfootball) 14 Янв 2020 в 3:34 PST

Интересно, что это не первый подобный случай с Райсом – летом его испугали, когда он днем решил поспать.