Олимпик намерен усилиться экс-форвардом Днепра

Бывший нападающий Днепра Денис Баланюк проходит просмотр в донецком Олимпике.
Как отмечает портал Footboom.com, футболист засветился на коллективном фото олимпийцев и отправился с командой на сбор в Турции.
Баланюк находится без клуба с лета минувшего года, когда истек его контракт с краковской Вислой. В прошлом сезоне Денис на правах аренды играл за киевский Арсенал.
Нынешней зимой Олимпик арендовал у Динамо хавбека Никиту Кравченко, а также подписал контракты с вратарем Артемом Кичаком и форвардом Максим Дегтяревым.
Всего до возобновления чемпионата коллектив Висенте Гомеса планирует провести восемь контрольных матчей.