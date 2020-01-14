Олимпик намерен усилиться экс-форвардом Днепра

Новости спорта:Олимпик продолжает серьезно усиливать состав в январе.

Бывший нападающий Днепра Денис Баланюк проходит просмотр в донецком Олимпике.

Как отмечает портал Footboom.com, футболист засветился на коллективном фото олимпийцев и отправился с командой на сбор в Турции.

Баланюк находится без клуба с лета минувшего года, когда истек его контракт с краковской Вислой. В прошлом сезоне Денис на правах аренды играл за киевский Арсенал.

Нынешней зимой Олимпик арендовал у Динамо хавбека Никиту Кравченко, а также подписал контракты с вратарем Артемом Кичаком и форвардом Максим Дегтяревым.

Всего до возобновления чемпионата коллектив Висенте Гомеса планирует провести восемь контрольных матчей.