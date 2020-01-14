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Мариуполь арендовал очередного футболиста Шахтера

Мариуполь арендовал очередного футболиста Шахтера
16:23 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Мариуполь на официальном сайте сообщил об аренде полузащитника Шахтера Артема Дудика.

Мариуполь на официальном сайте сообщил об аренде полузащитника Шахтера Артема Дудика. Соглашение рассчитано до конца сезона.

В 2019 году хавбек выступал на правах аренды в Слуцке. В минувшем сезоне он провел 31 матч за белорусский клуб, отличившись 4 голами и 1 результативной передачей.

22-летний Дудик перешел в Шахтер в 2017 году из Волыни, но в составе первой команды Горняков так и не сыграл ни одного матча.

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Через два дня Мариуполь отправится на сбор в Турцию, где у команды Александра Бабича запланированы три спарринга.

2019 год приазовцы завершили на шестом месте в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. В первом матче после перерыва Мариуполь сыграет с Зарей 22 февраля.

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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Новости футбола, ФК Мариуполь, Артем Дудик.
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