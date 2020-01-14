Выступал в ФНЛ: Мариуполь арендовал защитника Шахтера

Новости спорта:Даниил Сагуткин присоединился к Мариуполю и начал подготовку с командой к весенней части сезона.

Защитник Шахтера Даниил Сагуткин присоединился к Мариуполю и начал подготовку с командой к весенней части сезона, сообщает zbirna.com.

Прошлым летом 23-летний футболист перешел на правах аренды в Енисей, однако за полгода сыграл всего в двух матчах во втором дивизионе чемпионата России.

В сезоне 2018/19 Сагуткин выступал за киевский Арсенал, отыграв 18 матчей в составе Канониров.

Сегодня Мариуполь арендовал другого игрока Шахтера — полузащитника Артема Дудика. В то же время, защитник Игорь Кирюханцев и полузащитник Владислав Вакула вернулись в расположение Горняков.

Послезавтра Мариуполь отправится на сбор в Турцию, где у команды Александра Бабича запланированы три спарринга.

На зимний перерыв приазовцы ушли на шестом месте в чемпионате Украины.