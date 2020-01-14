Интер и Рома готовят грандиозный обмен футболистами

Новости спорта:Интер и Рома договорились об обмене Маттео Политано и Леонардо Спинаццолы.

Интер и Рома договорились об обмене Маттео Политано и Леонардо Спинаццолы, передает gianlucadimarzio.com.

Сообщается, что нерадзурри уже согласовали условия контракта со Спинаццолой, а Роме еще предстоит договориться непосредственно с Политано.

Джалоросси активно ищут полузащитника в связи с серьезной травмой Николо Дзаньоло, который рискует больше не сыграть в нынешнем сезоне из-за разрыва крестообразной связки.

В этом сезоне Политано сыграл в 15 матчах за Интер, но не отметился результативными действиями. Спинаццола провел 16 игр за Рому, отличился одним забитым мячом и одной голевой передачей.

После 19 туров Интер занимает второе место в чемпионате Италии, Рома — пятая.