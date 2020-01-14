Гвардиола намерен остаться у руля Ман Сити

Новости спорта:Испанец планирует остаться в клубе как минимум до 2021 года.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола намерен полностью отработать свой контракт с Горожанами, информирует The Telegraph.

Испанец не собирается покидать клуб до 2021 года — именно тогда истекает срок его соглашения с Манчестер Сити.

Близкие к Гвардиоле источники утверждают, что он однозначно не уйдет в конце нынешнего сезона, несмотря на появлявшуюся ранее информацию о возможной смене тренера в стане действующего чемпиона Англии.

Гвардиола возглавляет Манчестер Сити с 2016 года — под его руководством Горожане дважды выигрывали чемпионат Англии, Кубок лиги и Суперкубок, а также один раз побеждали в национальном Кубке.

Сейчас Манчестер Сити занимает второе место в Премьер-лиге, отставая от Ливерпуля на 14 очков. В следующем туре чемпионата команда Гвардиолы сыграет против Кристал Пэлас.