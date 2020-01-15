Колос проведет пять спаррингов в Турции: кто соперники

Новости спорта:Футболисты и тренерский штаб Колоса вышли из отпуска.

Футболисты и тренерский штаб Колоса вышли из отпуска, сообщает официальный сайт клуба. Сегодня команда провела первую тренировку.

Сегодня ночью Колос отправится на двухнедельный сбор в Турцию, где проведет пять товарищеских матчей. Четыре соперника клуба УПЛ уже известны, еще один определится позже.

Соперники Колоса на первом сборе в Турции:

20.01 — Академика Клинчени (Румыния)

23.01 — Астра (Румыния)

26.01 — Приштина (Косово)

28.01 — Форвертс Штайр (Австрия)

Колос вернется в Украину 30 января, а 2 февраля отправится на второй двухнедельный сбор в Турцию.

Ранее главный тренер Колоса Руслан Костышин заявил, что состав команды из Ковалевки пополнили бывший полузащитник Динамо Андрей Богданов и защитник Евгений Ефремов. Также новичок УПЛ близок к подписанию опытного полузащитника Кирилла Петрова и латвийского хавбека Владислава Соловейчика.

Колос завершил первую часть сезона на 7-м месте в турнирной таблице УПЛ. От шестой позиции команду Руслана Костышина отделяет всего 2 очка.

Первый матч после возобновления чемпионата Украины Колос проведет на выезде против Александрии. Ориентировочная дата поединка 22 февраля.