Эриксен хочет сменить команду в январе

Новости спорта:Кристиан Эриксен намерен стать игроком Интера уже в январе.

Полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен намерен стать игроком Интера уже в январе. По информации журналиста Sky Sports Фабрицио Романо, руководство нерадзурри начало официальные переговоры по трансферу датчанина.

Отмечается, что сам Эриксен принял условия личного договора с Интером и теперь надеется на быстрое решение трансфера. Шпоры намерены выручить за футболиста 20 миллионов евро. В свою очередь, Интер предложил лишь 10 миллионов — у Эриксена заканчивается контракт с Тоттенхемом через полгода, поэтому игрок может покинуть Лондон, не принеся прибыли англичанам.

Ранее сообщалось, что Эриксен подпишет соглашение с нерадзурри до 2024 года. Подписать Эриксена бесплатно следующим летом планировали также представители Манчестер Юнайтед.

Напомним, что Эриксен окончательно отказался от продления соглашения с Тоттенхэмом, хотя датчанину предлагали 9 миллионов в год зарплаты без учета бонусов.

В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник сыграл 23 матча за Тоттенхэм во всех турнирах, забив три мяча и сделав три результативные передачи.

Интер в данный момент занимает второе место в Серии А. Отставание от Ювентуса составляет два очка.