Ярмоленко не перейдет в Бешикташ зимой

Новости спорта:Украинский вингер Андрей Ярмоленко не перейдет в Бешикташ.

Украинский вингер Андрей Ярмоленко не перейдет в Бешикташ. Об этом в Telegram-канале сообщает журналист Андрей Шахов.

По информации Шахова, слухи об интересе Бешикташа к Ярмоленко «абсолютно беспочвенны».

Вчера появилась информация, что украинец может продолжить карьеру в Бешикташе. Молотобойцы через агентов предложили Ярмоленко турецкому гранду.

Ранее Sunday Mirror сообщал, что руководство Молотобойцев готово выслушать предложения по аренде Ярмоленко. Новый главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес не видит в украинце игрока основного состава.

В декабре Ярмоленко травмировал приводящую мышцу бедра. Последний раз Андрей выходил на поле 14 декабря в матче 17-го тура АПЛ против Саутгемптона (1:0). Украинец намерен вернуться в общую группу Молотобойцев 1 февраля.

В нынешнем сезоне Ярмоленко провел 15 поединков за Вест Хэм, забив 3 гола и сделав одну результативную передачу.

Вест Хэм идет на 16-м месте в турнирной таблице АПЛ с 22 очками в активе. Бешикташ занимает 5-ю позицию в чемпионате Турции.