Бетис подписал полузащитника сборной Аргентины

Новости спорта:Аргентинец Гвидо Родригес перешел в Бетис.

Полузащитник мексиканской Америки Гвидо Родригес перешел в Бетис, сообщает официальный сайт Огурцов. Сумма трансфера хавбека не называется. Аргентинец подписал с клубом Ла Лиги контракт до 2024 года.

В нынешнем сезоне Родригес провел 22 матча за Америку, отметившись 3 голами. Также в 2019 году Гвидо провел 8 поединков за сборную Аргентины, отдав один ассист.

25-летний Родригес стал вторым зимним подписанием Бетиса. Ранее Огурцы до конца нынешнего сезона арендовали полузащитника Барселоны Карлеса Аленью.

Бетис идет на 13-м месте в турнирной таблице Ла Лиги. Следующий матч команда проведет 19 января дома против Реала Сосьедад.