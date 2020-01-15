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Среда, 15.01.2020
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Бетис подписал полузащитника сборной Аргентины

Бетис подписал полузащитника сборной Аргентины
10:08 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Аргентинец Гвидо Родригес перешел в Бетис.

Полузащитник мексиканской Америки Гвидо Родригес перешел в Бетис, сообщает официальный сайт Огурцов. Сумма трансфера хавбека не называется. Аргентинец подписал с клубом Ла Лиги контракт до 2024 года.

В нынешнем сезоне Родригес провел 22 матча за Америку, отметившись 3 голами. Также в 2019 году Гвидо провел 8 поединков за сборную Аргентины, отдав один ассист.

25-летний Родригес стал вторым зимним подписанием Бетиса. Ранее Огурцы до конца нынешнего сезона арендовали полузащитника Барселоны Карлеса Аленью.

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Бетис идет на 13-м месте в турнирной таблице Ла Лиги. Следующий матч команда проведет 19 января дома против Реала Сосьедад.

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Футбол, Новости футбола, ФК Реал Бетис, Гвидо Родригес.
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