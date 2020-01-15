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Среда, 15.01.2020
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В теплые страны: несколько бразильцев покинут Львов в январе

В теплые страны: несколько бразильцев покинут Львов в январе
10:46 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ПФК Львов

Новости спорта:Два бразильских легионера близки к уходу из клуба.

Полузащитники ФК Львов Мартан и Педро Витор покинут львовский клуб зимой. По информации Футбол News, оба игрока не останутся в расположении клуба и сейчас ведут переговоры об обоюдном расторжении контракта.

Главный тренер львовян Эгише Меликян рассказал, какие позиции необходимы усилить перед возобновлением сезона в УПЛ. Коуч надеется, что большинство кадровых вопросов удастся решить до начала учебно-тренировочных сборов.

«Левый центральный, левый защитник, десятый номер, опорная зона, надеемся на нападение. Хватает у нас позиций для укрепления. Что-то получилось, что-то надеемся усилить».

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Мартан в текущем сезоне провел в составе Львова 15 матчей, Педро — 13 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

Ранее сообщалось, что львовяне по обоюдному согласию расторгли соглашения с четырьмя защитниками — Русланом Зубковым, Николаем Квасным, Леонардо и Висенте.

Напомним, что Львов проведет два учебно тренировочных сбора — в Винниках и в турецком Сиде.

На перерыв Львов ушел на десятом месте в таблице Favbet Лиги и опережает идущие последними Карпаты на четыре очка.

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