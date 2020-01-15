Лакмусовый кусочек: кому интересен футболист Ворсклы Луизао

Новости спорта:Бразильский хавбек полтавской Ворсклы Луизао вошел в сферу интересов сразу нескольких иностранных клубов.

Бразильский хавбек полтавской Ворсклы Луизао вошел в сферу интересов сразу нескольких иностранных клубов, сообщает Globo.

По информации издания, в услугах 21-летнего игрока заинтересованы бразильские Сеара и Брагантино, а также бельгийский Стандард.

В данный момент Луизао играет за полтавчан на правах аренды из Порту. Бразилец выступает в украинском клубе с августа прошлого года. Контракт рассчитан на один сезон.

В нынешнем розыгрыше УПЛ полузащитник провел 14 поединков за Ворсклу, отметившись одним голом.

В минувшем сезоне бразильской Серии А Сеара финишировала на 16-м месте, а Брагантино выиграл второй дивизион. Стандард находится на пятом месте чемпионата Бельгии.