Вовремя покинул УПЛ: капитан Днепра-1 похвалил Малиновского

Новости спорта:Украинский футболист Сергей Кравченко рассыпался в комплиментах в адрес Руслана Малиновского.

Бывший игрок «Днепра» Сергей Кравченко высказался об успехах хавбека сборной Украины Руслана Малиновского в «Аталанте».

«Смотрел в повторе матч «Интер» – «Аталанта», и мне очень понравилось, как Малиновский вышел на замену. В Бергамо он хоть и не основной пока футболист, но все равно на хорошем счету. Нужно еще привыкнуть к новой тактике, а она у «Аталанты» не совсем обычная – 3-4-3 и по всем полю ты играешь один в один.

Оказывается, и такой футбол актуален. Кому-то нравится дыр-дыр, а кто-то кайфует от длинной передачи, подбора мяча и быстрой атаки – все определяет результат. Но мне, подчеркну, нравится умный футбол – ударить вперед ты всегда успеешь.

Важно, чтобы так учили нашу молодежь, а то им с юношеского уровня во главу угла ставят результат, а не развитие индивидуальных качеств. Хорошо, что Малиновский вовремя уехал, и сейчас он знаковая фигура для нашей сборной.

Правда, теперь задачи другие – нужно удачно выступить на Евро-2020. На мой взгляд, шансы на выход из группы у нас есть, а там уже, как карта ляжет. Важно, что игра есть, я об этом говорил с первых дней работы Андрея Шевченко».