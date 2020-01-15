"Не одержим голами": Месси рассказал о своей философии

Новости спорта:Лионель Месси заявил, что все чаще старается помочь команде передачами, а не забивать голы.

Нападающий Барселоны Лионель Месси заявил, что все чаще старается помочь команде передачами, а не забивать голы.

"Я все меньше думаю о том, чтобы забивать голы. Я отхожу все дальше вглубь поля, чтобы стать ассистентом, а не завершителем атак. Конечно, мне нравится забивать. Если мне предоставляется шанс, то я воспользуюсь им. Но каждый раз, когда я выхожу на поле, то больше концентрируюсь на том, чтобы принести пользу команде, а не на том, чтобы забить гол. Я никогда не был одержим голами", - сказал аргентинец.

Футболист также понимает, что ему нужно брать во внимание и свой возраст.

"Я понимаю, что люди начнут говорить, о том, что моя результативность снизится, но это часть футбола. Я должен адаптироваться, учитывая возраст, чтобы показывать лучшую игру и приносить больше пользы команде.

Бывало, что я не забивал много голов. В первые годы в основе Барселоны мне было тяжело забивать. Я либо ошибался, либо мне не везло. Я не мог забить. Но в один прекрасный день что-то переключилось и дело пошло. Я помню фразу Самуэля Это’О, которую он мне однажды сказал: "Когда ты начнешь забивать, то уже не сможешь остановиться", - цитирует Месси DAZN.

Отметим, что в нынешнем сезоне 32-летний Месси провел 14 матчей в Ла Лиге, забив 13 голов и совершив 6 результативных передач.