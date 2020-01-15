Скачать
Среда, 15.01.2020
Макгрегор vs Серроне: полный файт-кард турнира UFC 246
Макгрегор vs Серроне: полный файт-кард турнира UFC 246
Обожаемая курица: что входит в рацион Криштиану Роналду
Обожаемая курица: что входит в рацион Криштиану Роналду
Матчи Australian Open остановлены из-за лесных пожаров
Матчи Australian Open остановлены из-за лесных пожаров
Официально: Кике Сетьен - главный тренер Барселоны
Официально: Кике Сетьен - главный тренер Барселоны

Бавария продлит контракт с Audi: сколько заработают мюнхенцы

Бавария продлит контракт с Audi: сколько заработают мюнхенцы
11:51 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:"Бавария" подписала новый спонсорский контракт с автоконцерном Audi

Мюнхенская «Бавария» подписала новый спонсорский контракт с автоконцерном Audi, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Новое соглашение будет действовать до 2029 года. По данным Bild, немецкий клуб получит за этот период € 500 млн. Сотрудничество между «Баварией» и Audi длится уже 17 лет.

«Я очень рад досрочному продлению нашего партнёрства с Audi. Для «Баварии» это соглашение является важным стратегическим шагом в будущее.

Тоттенхэм значительно ослабил соперника Шахтера в Лиге Европы

На сегодняшний день «Бавария» и Audi работают вместе уже более полутора десятка лет. Это серьёзная работа, которая приносит дивиденды обеим сторонам. Теперь на официальном уровне это партнёрство продлено ещё почти на десять лет», — сказал председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Бавария, Бундеслига, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дикий архив: Руис показал, как выглядел в детстве (Фото)
02 Президент Барселоны рассказал, почему уволил Вальверде
03 Барселона провела первую тренировку под руководством Сетьена (Видео)
04 Российский боксер: Не понимаю, как можно плохо относиться к Усику
05 Тайсон Фьюри дал прогноз на бой Макгрегор - Серроне
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь