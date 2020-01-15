Барселона близка к подписанию хавбека Палмейраса

Новости спорта:Бразильский талант Матеус Фернандес вскоре может перейти из Палмейраса в Барселону.

Бразильский полузащитник Матеус Фернандес вскоре может перейти из Палмейраса в Барселону, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на ESPN.

Каталонцы заплатят за 21-летнего хавбека 11 миллионов евро. Действующий контракт игрока с Палмейрасом рассчитан до конца 2023 года.

Палмейрас приобрел Фернандеса в прошлом году у Ботафого за 3,5 миллиона евро. Примечательно, что если при бывших тренерах Палмейраса Луисе Фелипе Сколари и Ману Менезеше Матеус Фернандес имел немного игровой практики, сезон он завершил в качестве основного, когда у руля уже был Андрей Лопес.

Барселона не первый раз проявляет интерес к бразильскому футболисту. Каталонцы изучали его кандидатуру еще в 2017 году, когда он принадлежал Ботафого.

В течение сезона 2019 года Фернандес сыграл за Палмейрас в 11 матчах, забив единственный гол.

Барселона лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая мадридский Реал по дополнительным показателям.