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Месси рассказал о соперничестве с Роналду

Месси рассказал о соперничестве с Роналду
12:47 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Лионель Месси поделился мнением о своем соперничестве с экс-форвардом Реала Криштиану Роналду.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением о своём соперничестве с экс-форвардом «Реала» Криштиану Роналду, который сейчас выступает за «Ювентус».

«Это особенное противостояние останется в памяти людей навсегда, так как длилось в течение многих лет. Было нелегко поддерживать такой уровень в течение длительного времени. Кроме того, клубы, в которых мы играли, были также очень требовательными, «Реал» и «Барселоны» — две лучшие команды в мире.

Спортивное соревнование между нами был очень приятным на личном уровне. Я думаю, что люди также получали от него удовольствие, независимо от того, были ли они фанатами „Реала“ или „Барселоны“, или же просто обычными болельщиками.

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Очевидно, что когда Криштиану был в «Реале», матчи всегда были особенными. Матчи с «Реалом» всегда очень важны, но с Роналду они были намного более особенными. Впрочем, сейчас это уже в прошлом. Нам нужно смотреть в будущее», — приводит слова Месси Goal со ссылкой на DAZN.

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Криштиану Роналду, ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
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