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Миньоле: Соболь и Яремчук могут играть в более сильном чемпионате

Миньоле: Соболь и Яремчук могут играть в более сильном чемпионате
13:06 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Голкипер считает, что Соболь и Яремчук готовы играть на более высоком уровне.

Бывшего футбольного голкипера английского "Ливерпуля", а нынче стража ворот "Брюгге" Симона Миньоле попросили выделить перспективных игроков бельгийского чемпионата.

Среди немногих, кому опытный вратарь прочит большое будущее в более сильных чемпионатах, оказались и два футболиста сборной Украины, сообщает Zbirna.com.

"Если говорить о "Брюгге", то это Мате, Дели, Диатта, Ванакен и Соболь,- сказал Миньоле. - Вы не найдете сейчас много левых защитников, которые с успехом и атакуют, и обороняются. Именно из-за его специфических качеств Соболь, уверен, будет востребован на рынке. Думаю, я обязательно увижу его в более сильном чемпионате. Кто из других команд? Роман Яремчук, Джонатан Дэвид и, возможно, Сандер Берге".

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Добавим, что футболист донецкого "Шахера" Эдуард Соболь выступает за "Брюгге" (на правах аренды) с лета 2019 года, а Роман Яремчук с лета 2017-го подписал четырёхлетний контракт с клубом "Гент".

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Все по теме:

ФК Ливерпуль, ФК Брюгге, Чемпионат Бельгии, Симон Миньоле.
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