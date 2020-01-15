Скачать
Среда, 15.01.2020
"Заиграет?": Лунин сменил клуб в Испании
"Заиграет?": Лунин сменил клуб в Испании
Обожаемая курица: что входит в рацион Криштиану Роналду
Обожаемая курица: что входит в рацион Криштиану Роналду
Матчи Australian Open остановлены из-за лесных пожаров
Матчи Australian Open остановлены из-за лесных пожаров
Официально: Кике Сетьен - главный тренер Барселоны
Официально: Кике Сетьен - главный тренер Барселоны

Степаненко рассказал о целях Шахтера в Лиге Европы

Степаненко рассказал о целях Шахтера в Лиге Европы
13:10 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Тарас Степаненко рассказал о планах на 2020 год.

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко подвел итоги 2019-года и рассказал, какие задачи стоят перед клубом на 2020-й.

"Стартуем с чистого листа. Хочется добиваться высоких целей, покорять новые вершины.

2019-й получился неоднозначным. Выиграли Кубок, чемпионат Украины, но не выполнили задачу в Лиге чемпионов. Это очень расстроило.

На 2020 год задача – выиграть чемпионат. И начнем с малого в Лиге Европы: нужно пройти Бенфику. Давно не можем сделать этот первый шаг – пройти первый тур в еврокубках. Тяжело, потому что чемпионат начинается позже, чем у клубов, с которыми встречаемся. У них он в разгаре. Тем более команда попалась очень хорошая, уровня Лиги чемпионов. Так что этот шаг будет очень тяжелый, надо серьезно подготовиться", - сказал Степаненко.

"Заиграет?": Лунин сменил клуб в Испании

Футболист также вспомнил о задачах в сборной Украины, которой предстоят матчи на Евро-2020.

"Кроме того, в июне предстоит большое событие – чемпионат Европы. Думаю, каждый футболист мечтает о таком. У нас сейчас отличная сборная, но нужно много работать, чтобы как минимум выйти из группы. Это по силам, если у всех одна цель. И к ней мы будем стремиться", - отметил игрок.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Тарас Степаненко, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дикий архив: Руис показал, как выглядел в детстве (Фото)
02 Президент Барселоны рассказал, почему уволил Вальверде
03 Барселона провела первую тренировку под руководством Сетьена (Видео)
04 Российский боксер: Не понимаю, как можно плохо относиться к Усику
05 Тайсон Фьюри дал прогноз на бой Макгрегор - Серроне
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь