Степаненко рассказал о целях Шахтера в Лиге Европы

Новости спорта:Тарас Степаненко рассказал о планах на 2020 год.

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко подвел итоги 2019-года и рассказал, какие задачи стоят перед клубом на 2020-й.

"Стартуем с чистого листа. Хочется добиваться высоких целей, покорять новые вершины.

2019-й получился неоднозначным. Выиграли Кубок, чемпионат Украины, но не выполнили задачу в Лиге чемпионов. Это очень расстроило.

На 2020 год задача – выиграть чемпионат. И начнем с малого в Лиге Европы: нужно пройти Бенфику. Давно не можем сделать этот первый шаг – пройти первый тур в еврокубках. Тяжело, потому что чемпионат начинается позже, чем у клубов, с которыми встречаемся. У них он в разгаре. Тем более команда попалась очень хорошая, уровня Лиги чемпионов. Так что этот шаг будет очень тяжелый, надо серьезно подготовиться", - сказал Степаненко.

Футболист также вспомнил о задачах в сборной Украины, которой предстоят матчи на Евро-2020.

"Кроме того, в июне предстоит большое событие – чемпионат Европы. Думаю, каждый футболист мечтает о таком. У нас сейчас отличная сборная, но нужно много работать, чтобы как минимум выйти из группы. Это по силам, если у всех одна цель. И к ней мы будем стремиться", - отметил игрок.