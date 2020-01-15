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Евтушенко: У Динамо не было отбоя от спарринг-партнеров

Евтушенко: У Динамо не было отбоя от спарринг-партнеров
14:27 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Вадим Евтушенко поделился ожиданиями от зимнего учебно-тренировочного сбора команды в Турции, который начался сегодня.

Один из наставников киевлян отметил, что у команды не было проблем с поиском соперников для спаррингов, сообщает Dynamomania.

"Турция - самое популярное место, где проходят сборы многие клубы со всей Европы. В Турции развита индустрия приема команд на сборы. Создаются благоприятные условия. Ожидаем, что нам немного поможет погода, и больших проблем не будет. Что касается спарринг-партнеров, то отбоя от соперников не было. "Динамо" - это бренд, поэтому многие хотят сыграть с нами. В Турции будет готовиться основная обойма наших футболистов ", - заявил Евтушенко.

Киевляне сыграют на первом турецком сборе шесть матчей. 19 января команда проведет встречу с польской "Легией", 20 января - с азербайджанским "Нефтчи", 23 января - с командой "Вардар" (Северная Македония), 24 января - с хорватским "Хайдуком", 27 января - с белорусским клубом "Динамо" (Брест) и 28 января - с казахстанским "Кайратом".

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Напомним, что первый сбор продлится до 28 января. Снова в Турцию "бело-синие" вернутся уже на второй сбор 2 февраля.

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Вадим Евтушенко, Чемпионат Украины, УПЛ, ФК Динамо (Киев).
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