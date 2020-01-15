Реал отдал €100 млн за пополневшего Азара

Новости спорта:Эден Азар рассказал о своей склонности набирать вес.

Нападающий Реала Эден Азар признался, что при переходе в стан "сливочных" минувшим летом, у него было несколько лишних килограмм. При этом футболист отметил, что умеет быстро сбрасывать ненужные килограммы.

"Действительно, при переходе в Реал у меня был лишний вес. Не буду врать. Но если у меня отпуск, то это отпуск. Я набрал пять лишних килограммов. Я отношусь к тем людям, кто быстро набирает вес, но и также быстро его теряет. Когда я играл в Лилле, то в 18 лет весил 72 или 73 килограмма. А когда набрал мышечную массу, мой вес увеличился до 75. В плохие дни мой вес составлял 77 кг. Летом я набрал 80 килограммов, но скинул лишнее за 10 дней", - цитирует Азара Marca.

Напомним, что трансфер Азара обошелся "сливочным" в 100 миллионов евро.

В текущем сезоне бельгиец сыграл в Ла Лиге 8 матчей, забив один гол и совершив один ассист.