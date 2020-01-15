Азар: Зидан не говорит много

Новости спорта:Бельгиец Эден Азар рассказал о работе с тренером "сливочных".

Полузащитник мадридского Реала Эден Азар рассказал о решении присоединиться к испанскому клубу и поделился мнением о главном тренере Зинедине Зидане.

"Я мечтал перейти в Реал. Когда я в детстве начал играть в футбол, я болел за этот клуб. Зидан был моим кумиром. Я хотел перейти в Реал после ЧМ-2018, но Челси отклонил предложение.

Зидан не говорит много. Перед матчем он подходит и говорит пару слов, чтобы успокоить тебя. В первые месяцы у меня не все получалось, но он сказал мне расслабиться. Он – нормальный парень и не жалуется ни на что, он старается говорить ближе к делу. Он любит своих игроков и поддерживает положительный настрой. В команде ощущается, что тренер нравится игрокам, даже тем, которые не играют. Он понимает, что чувствуют игроки, потому что был на нашем месте", – приводит слова Азара издание AS.

В текущем сезоне 29-летний игрок провел 13 поединков в футболке "сливочных", отличившись одним голом и четырьмя ассистами.