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Азар: Зидан не говорит много

Азар: Зидан не говорит много
16:16 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Бельгиец Эден Азар рассказал о работе с тренером "сливочных".

Полузащитник мадридского Реала Эден Азар рассказал о решении присоединиться к испанскому клубу и поделился мнением о главном тренере Зинедине Зидане.

"Я мечтал перейти в Реал. Когда я в детстве начал играть в футбол, я болел за этот клуб. Зидан был моим кумиром. Я хотел перейти в Реал после ЧМ-2018, но Челси отклонил предложение.

Зидан не говорит много. Перед матчем он подходит и говорит пару слов, чтобы успокоить тебя. В первые месяцы у меня не все получалось, но он сказал мне расслабиться. Он – нормальный парень и не жалуется ни на что, он старается говорить ближе к делу. Он любит своих игроков и поддерживает положительный настрой. В команде ощущается, что тренер нравится игрокам, даже тем, которые не играют. Он понимает, что чувствуют игроки, потому что был на нашем месте", – приводит слова Азара издание AS.

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В текущем сезоне 29-летний игрок провел 13 поединков в футболке "сливочных", отличившись одним голом и четырьмя ассистами.

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ФК Реал, Футбол, Эден Азар, Новости футбола.
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