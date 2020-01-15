Беседину грозит четыре года без футбола

Новости спорта:Это максимальное наказание, которое может вынести УЕФА.

По информации Sport.ua, форвард "Динамо" Артем Беседин, который подозревается в употреблении запрещенных препаратов, не признает свою вину.

Не исключено, что игрок настоял на вскрытии пробы Б.

Проба A, взятая после матча Лиги Европы, дала положительный результат на употребление неких запрещенных веществ. УЕФА, как и клуб, не уточняют и не комментируют этот вопрос.

По информации Футбол News, Беседину в худшем случае может грозить 4 года дисквалификации.

Ранее сообщалось, что итоговое решение УЕФА должен вынести до 19-го января.

Беседин до окончательного вердикта отстранен от футбола. Игрок не может тренироваться с командой и не поехал на тренировочный сбор в Турцию.

Сам же клуб якобы не верит в то, что игроку удастся избежать дисквалификации.