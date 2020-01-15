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УЕФА представил сборную года (Фото)

УЕФА представил сборную года (Фото)
15:57 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:УЕФА представил символическую сборную 2019 года по версии болельщиков.

Болельщики по всему миру имели возможность отдать голос, который учитывался при формировании символической сборной 2019 года, на официальном сайте УЕФА.

По итогам голосования в сборной оказалось пять игроков Ливерпуля, по два представителя Ювентуса и Барселоны, по футболисту из Манчестер Сити и Баварии.

Состав символической сборной: Алиссон (Ливерпуль) - Александер-Арнольд (Ливерпуль), Де Лигт (Аякс/Ювентус), Ван Дейк (Ливерпуль), Робертсон (Ливерпуль) - де Йонг (Аякс/Барселона), де Брюйне (Манчестер Сити) — Месси (Барселона), Роналду (Ювентус), Левандовски (Бавария), Мане (Ливерпуль).

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УЕФА, Футбол, Сборная года, Новости футбола.
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