УЕФА представил сборную года (Фото)

Болельщики по всему миру имели возможность отдать голос, который учитывался при формировании символической сборной 2019 года, на официальном сайте УЕФА.
По итогам голосования в сборной оказалось пять игроков Ливерпуля, по два представителя Ювентуса и Барселоны, по футболисту из Манчестер Сити и Баварии.
Состав символической сборной: Алиссон (Ливерпуль) - Александер-Арнольд (Ливерпуль), Де Лигт (Аякс/Ювентус), Ван Дейк (Ливерпуль), Робертсон (Ливерпуль) - де Йонг (Аякс/Барселона), де Брюйне (Манчестер Сити) — Месси (Барселона), Роналду (Ювентус), Левандовски (Бавария), Мане (Ливерпуль).
Ранее Барселона провела первую тренировку под руководством Сетьена.