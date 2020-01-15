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Среда, 15.01.2020
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"Тот игрок из Жироны": Месси назвал своего самого трудного опекуна в карьере

"Тот игрок из Жироны": Месси назвал своего самого трудного опекуна в карьере
17:57 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Лионель Месси считает столкновения частью футбола.

Капитан "Барселоны" Лионель Месси назвал защитника "Жироны" Пабло Маффео самым сложным опекуном, против которого он играл на поле.

"Могут случаться безобразные и странные матчи, в которых за тобой всегда следует опекун. Со мной это случалось не так часто. Но меня это не беспокоит. В зависимости от хода игры мы с моим опекуном можем что-то говорить друг другу.

Самый сложный опекун? Сложно вспомнить, правда. Тот игрок из "Жироны", Маффео, наверное. С ним было сложно.

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Что касается нарушений на мне, то я никогда не жаловался на это. Думаю, что столкновения и удары являются частью футбола. Это беспокоит меня, только когда у соперника плохие намерения. В противном же случае это часть игры, и я не воспринимаю это плохо", — приводит слова Месси Goal.com со ссылкой на DAZN.

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Лионель Месси, Футбол, Новости футбола, Пабло Маффео.
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