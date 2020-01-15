Аталанта проиграла Фиорентине в Кубке Италии, Малиновский сделал ассист (Видео)

В матче 1/16 финала Кубка Италии Аталанта Руслана Малиновского в выездном матче уступила Фиорентине (1:2).
Стоит отметить, что украинский хавбек сумел отличиться голевым пасом на Йосипа Иличича. За хозяев отличились: Кутроне и Лироне.
Фиорентина – Аталанта 2:1
Голы: Кутроне, 11, Лирола, 84 — Иличич, 67.
Фиорентина: Терраччано, Лирола, Чеккерини, Миленкович, Далберт, Пульгар, Бенасси, Кастровилли, Пеццелья, Кутроне (Касерес, 73), Влахович (Кьеза, 88).
Аталанта: Голлини, Госенс, Масьелло (Гомес, 57), Джимсити, Хатебур, Малиновский, де Рон, Пашалич, Фройлер (Иличич, 46), Кальдара (Паломино, 77), Муриэль.
Предупреждения: Пеццелья, Далберт - Кальдара, Джимсити.
Удаление: Пеццелья, 70 (вторая желтая).