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Среда, 15.01.2020
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Аталанта проиграла Фиорентине в Кубке Италии, Малиновский сделал ассист (Видео)

Аталанта проиграла Фиорентине в Кубке Италии, Малиновский сделал ассист (Видео)
18:44 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Голевая передача услана Малиновского не помогла Аталанте победить Фиорентину в кубковом матче.

В матче 1/16 финала Кубка Италии Аталанта Руслана Малиновского в выездном матче уступила Фиорентине (1:2).

Стоит отметить, что украинский хавбек сумел отличиться голевым пасом на Йосипа Иличича. За хозяев отличились: Кутроне и Лироне.

Фиорентина – Аталанта 2:1

Голы: Кутроне, 11, Лирола, 84 — Иличич, 67.

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Фиорентина: Терраччано, Лирола, Чеккерини, Миленкович, Далберт, Пульгар, Бенасси, Кастровилли, Пеццелья, Кутроне (Касерес, 73), Влахович (Кьеза, 88).

Аталанта: Голлини, Госенс, Масьелло (Гомес, 57), Джимсити, Хатебур, Малиновский, де Рон, Пашалич, Фройлер (Иличич, 46), Кальдара (Паломино, 77), Муриэль.

Предупреждения: Пеццелья, Далберт - Кальдара, Джимсити.

Удаление: Пеццелья, 70 (вторая желтая).

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