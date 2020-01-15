Скачать
Среда, 15.01.2020
"Летающий нокаут": боец ММА внезапно вырубил соперника (Видео)
"Летающий нокаут": боец ММА внезапно вырубил соперника (Видео)
Аталанта проиграла Фиорентине в Кубке Италии, Малиновский сделал ассист (Видео)
Аталанта проиграла Фиорентине в Кубке Италии, Малиновский сделал ассист (Видео)
Биатлон: результаты женского спринта в Рупольдинге 15.01.20
Биатлон: результаты женского спринта в Рупольдинге 15.01.20
Это Дакар, а не паркур: гонщик кувыркнулся с дюны и поехал дальше (Видео)
Это Дакар, а не паркур: гонщик кувыркнулся с дюны и поехал дальше (Видео)

Легендарный английский вратарь рассказал, почему никогда не пожмет руку Марадоне

Легендарный английский вратарь рассказал, почему никогда не пожмет руку Марадоне
19:06 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Питер Шилтон рассказал о своем отношении к Марадоне

Бывший голкипер сборной Англии Питер Шилтон заявил, что не уважает легендарного аргентинского нападающего Диего Марадону, который забил ему гол рукой в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года.

"Я видел, как другие игроки обманывают, но затем признают это и извиняются. Его же отношение объясняет, почему к нему есть враждебность. Как Марадона не намерен извиняться, так и я не буду пожимать ему руку. Даже не посмотрю на него. Всегда говорил, что он лучший игрок в истории, но я не уважаю его как спортсмена и никогда не буду.

Тот матч запомнился из-за допущенной ошибки. Я сделал в том моменте всё, что мог. Знаменитая фотография показывает, что я был ближе к мячу, чем его голова. Вот почему он ударил мяч рукой. Всегда найдётся тот, кто скажет: "О, он тебя обыграл". Нет, не победил — он обманул.

Видео гола Марадоны в ворота сборной Англии:

Пеле, Марадона и Месси: кто попал в сборную всех времен и народов

Пострадал не только я, а вся сборная Англии, потому что Марадона обманул. Сегодня многие жалуются на применение VAR, но для нас в том случае это было бы замечательное решение. Он признал косвенно, что обманул, сказав, что это была рука бога. Но он не извинился и не продемонстрировал никакого раскаяния", — цитирует Шилтона The Sun.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Марадона, Футбол, Видео, Новости футбола, Питер Шилтон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дикий архив: Руис показал, как выглядел в детстве (Фото)
02 Президент Барселоны рассказал, почему уволил Вальверде
03 Барселона провела первую тренировку под руководством Сетьена (Видео)
04 Встречали как вождя: Лунин провел первую тренировку в Овьедо (Видео)
05 "Летающий нокаут": боец ММА внезапно вырубил соперника (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь