Легендарный английский вратарь рассказал, почему никогда не пожмет руку Марадоне

Новости спорта:Питер Шилтон рассказал о своем отношении к Марадоне

Бывший голкипер сборной Англии Питер Шилтон заявил, что не уважает легендарного аргентинского нападающего Диего Марадону, который забил ему гол рукой в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года.

"Я видел, как другие игроки обманывают, но затем признают это и извиняются. Его же отношение объясняет, почему к нему есть враждебность. Как Марадона не намерен извиняться, так и я не буду пожимать ему руку. Даже не посмотрю на него. Всегда говорил, что он лучший игрок в истории, но я не уважаю его как спортсмена и никогда не буду.

Тот матч запомнился из-за допущенной ошибки. Я сделал в том моменте всё, что мог. Знаменитая фотография показывает, что я был ближе к мячу, чем его голова. Вот почему он ударил мяч рукой. Всегда найдётся тот, кто скажет: "О, он тебя обыграл". Нет, не победил — он обманул.

Видео гола Марадоны в ворота сборной Англии:

Пострадал не только я, а вся сборная Англии, потому что Марадона обманул. Сегодня многие жалуются на применение VAR, но для нас в том случае это было бы замечательное решение. Он признал косвенно, что обманул, сказав, что это была рука бога. Но он не извинился и не продемонстрировал никакого раскаяния", — цитирует Шилтона The Sun.