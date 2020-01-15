Блохин дал совет молодым футболистам

Новости спорта:Олег Блохин дал ценный совет талантливым игрокам.

Бывший тренер киевского Динамо и сборной Украины Олег Блохин в интервью UA-Футбол дал молодым и талантливым украинским футболистам несколько ценных советов.

"Я бы хотел посоветовать молодым игрокам играть в футбол и любить футбол – вот и все.

Оно ведь как бывает – стоит только футболисту хотя бы чуть-чуть получить хорошую прессу и попасть в сборную, как он останавливается в росте. Главное – не довольствоваться достигнутым, а двигаться вперед.

Молодым футболистам стоит стремиться попасть в хороший зарубежный клуб и выиграть Золотой мяч. При огромном желании и максимуме труда все в футболе возможно.

Взять, к примеру, Андрея Ярмоленко, который из киевского «Динамо» попал в английский Вест Хэм. Или же Евгения Коноплянку, успевшего поиграть в испанской Севилье и немецком Шальке.

Да и другие футболисты смогли засветиться в Европе – Руслан Малиновский, Роман Яремчук, Роман Безус. Молодым игрокам есть с кого брать пример", - рассказал Блохин.