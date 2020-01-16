Ведущий игрок Аякса может перебраться в испанскую Ла Лигу

Новости спорта:Мадридский Реал близок к подписанию Донни ван де Бека

Полузащитник Аякса Донни ван де Бек в ближайшее время может сменить клубную прописку.

Как сообщает Marca, мадридский Реал находится на завершающей стадии в вопросе трансфера 22-летнего голландца.

Руководство "сливочных" заплатит амстердамцам за ван де Бека порядка 55 миллионов евро, а переход футболиста в новый клуб должен состояться в конце текущего сезона.

Примечательно, что Реал в конечном итоге может отказаться от подписания ван де Бека, несмотря на договоренность с Аяксом и самим хавбеком.

Дело в том, что на позиции Донни в стане мадридской команды выступают Каземиро, Кроос, Модрич и Вальверде. Кроме того, летом из аренды вернется Мартин Эдегор, поэтому в Реале могут посчитать нецелесообразным подписывать еще одного центрального полузащитника.