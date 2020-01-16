Видео дня: слезы вратаря "Ливерпуля" на крещении Фирмино

Новости спорта:Алиссон Бекер расплакался во время процедуры крещения Роберто Фирмино.

Нападающий сборной Бразилии и Ливерпуля Роберто Фирмино прошел обряд крещения, на котором присутствовали не только члены его семьи, но и его друг и одноклубник Алиссон Бекер.

Бразильский голкипер принял непосредственное участие в церемонии крещения своего товарища, после чего не смог сдержать слез вместе с женой Фирмино Ларисой.

Ролик события Фирмино опубликовал в своем профиле в Instagram.

"Мой самый большой титул – твоя любовь, Иисус", - написал форвард Ливерпуля в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что Алиссон Бекер стал лучшим бразильским игроком в Европе.