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Видео дня: слезы вратаря "Ливерпуля" на крещении Фирмино

Видео дня: слезы вратаря "Ливерпуля" на крещении Фирмино
08:20 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Алиссон Бекер расплакался во время процедуры крещения Роберто Фирмино.

Нападающий сборной Бразилии и Ливерпуля Роберто Фирмино прошел обряд крещения, на котором присутствовали не только члены его семьи, но и его друг и одноклубник Алиссон Бекер.

Бразильский голкипер принял непосредственное участие в церемонии крещения своего товарища, после чего не смог сдержать слез вместе с женой Фирмино Ларисой.

Ролик события Фирмино опубликовал в своем профиле в Instagram.

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"Мой самый большой титул – твоя любовь, Иисус", - написал форвард Ливерпуля в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что Алиссон Бекер стал лучшим бразильским игроком в Европе.

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ФК Ливерпуль, АПЛ, Роберто Фирминьо, Алиссон Бекер.
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