Главный врач Арсенала ушел к Ливерпулю

Новости спорта:«Ливерпуль» переманил главного врача «Арсенала».

Глава медицинского штаба лондонского «Арсенала» Гари О’Дрисколл продолжит карьеру в «Ливерпуле», сообщает The Athletic.

Специалист займёт в мерсисайдском клубе аналогичную должность. На ней он сменит Эндрю Мэсси, который в марте перейдёт на работу в ФИФА.

О’Дрисколл работал в «Арсенале» с 2009 года, а после ухода с поста главного тренера Арсена Венгера не только сохранил место в клубе, но и получил повышение. По словам издания, в стане «канониров» Гари уважали как за профессиональные, так и за личностные качества. Сам О’Дрисколл, получив предложение от «Ливерпуля» в конце прошлого года, несколько недель раздумывал над ним. Решение об уходе далось ему нелегко.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета, у которого хорошие отношения со специалистом со времён выступления в команде в качестве игрока, пытался уговорить его остаться. В клубе разочарованы тем, что руководство не сумело сохранить Гари.

При этом, несмотря на то, что официально об уходе О’Дрисколла объявлено ещё не было, «Арсенал» на своём сайте уже вывесил вакансию главы медицинского штаба.