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Главный врач Арсенала ушел к Ливерпулю

Главный врач Арсенала ушел к Ливерпулю
09:40 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:«Ливерпуль» переманил главного врача «Арсенала».

Глава медицинского штаба лондонского «Арсенала» Гари О’Дрисколл продолжит карьеру в «Ливерпуле», сообщает The Athletic.

Специалист займёт в мерсисайдском клубе аналогичную должность. На ней он сменит Эндрю Мэсси, который в марте перейдёт на работу в ФИФА.

О’Дрисколл работал в «Арсенале» с 2009 года, а после ухода с поста главного тренера Арсена Венгера не только сохранил место в клубе, но и получил повышение. По словам издания, в стане «канониров» Гари уважали как за профессиональные, так и за личностные качества. Сам О’Дрисколл, получив предложение от «Ливерпуля» в конце прошлого года, несколько недель раздумывал над ним. Решение об уходе далось ему нелегко.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета, у которого хорошие отношения со специалистом со времён выступления в команде в качестве игрока, пытался уговорить его остаться. В клубе разочарованы тем, что руководство не сумело сохранить Гари.

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При этом, несмотря на то, что официально об уходе О’Дрисколла объявлено ещё не было, «Арсенал» на своём сайте уже вывесил вакансию главы медицинского штаба.

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Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), ФК Ливерпуль, АПЛ, Чемпионат Англии, Гари О’Дрисколл.
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