Жена устроила игроку Ман Сити скандал после возвращения с вечеринки с моделям

Новости спорта:Футболист вернулся домой только утром следующего дня.

Футболистам Манчестер Сити организовали вечеринку без жен, пригласив 22 модели из Милана. Об этом написало The Sun, отметив, что мероприятие состоялось после разгромной победы команды над Астон Виллой 12 января. Игроки получили разрешение от Хосепа Гвардиолы, однако неизвестно, был ли тренер в курсе того, что на вечеринке будут присутствовать модели.

Вероятно, не знали о присутствии моделей и жены и подруги футболистов. Одна из них, имя которой The Sun не сообщает, устроила скандал игроку дома после его возвращения в 7 утра в понедельник.

"Она была очень зла на него за то, что он пришел домой так поздно и в таком состоянии. Она ожидала, что он немного побудет там и вернется, но она не знала, где он мог находиться до 7 часов утра понедельника.

Он лег спать, но ее настроение не улучшилось после того, как она прочитала, как множество очаровательных молодых девушек было на вечеринке, чтобы развлечь футболистов", - рассказал источник The Sun.