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Олимпик расстался со всеми легионерами

Олимпик расстался со всеми легионерами
15:03 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Требованиям Висенте Гомеса соответствует только Шахаб Захедитабар.

Генеральный директор Олимпика Алексей Антонов подтвердил уход пяти легионеров — полузащитников Фабиньо и Драмана Салы, вингеров Луиза Фернандо и Демира Имера, а также нападающего Джеффри Чарльза.

«От нас ушел Гена Пасич. Так получилось, что надо было с ним расставаться. А брат его остался. Они всегда были вместе, но Висенте не видел его в составе».

«Все легионеры, которые были при прошлом тренере, они не подошли. Кроме Шахаба, наверное. Мы со всеми расстались и они покинули расположение команды. Думаю, их уже не будет в составе. Это была проба, поработать с бразильцами. Видимо, это не наше», — рассказал Антонов в эфире Футбол News.

Отметим, что Олимпик уже расстался с защитниками Егором Клименчуком, Романом Вантухом и Иваном Трубочкиным, а также полузащитником Геннадием Пасичем.

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В декабре донецкий клуб продлил контракты с полузащитниками Сергеем Политыло и Евгением Пасичем, а также арендовал у Динамо полузащитника Никиту Кравченко. На днях в Олимпик вернулись голкипер Артем Кичак и нападающий Максим Дегтярев.

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ФК Олимпик, Чемпионат Украины, УПЛ, Алексей Антонов.
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