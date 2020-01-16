Олимпик расстался со всеми легионерами

Новости спорта:Требованиям Висенте Гомеса соответствует только Шахаб Захедитабар.

Генеральный директор Олимпика Алексей Антонов подтвердил уход пяти легионеров — полузащитников Фабиньо и Драмана Салы, вингеров Луиза Фернандо и Демира Имера, а также нападающего Джеффри Чарльза.

«От нас ушел Гена Пасич. Так получилось, что надо было с ним расставаться. А брат его остался. Они всегда были вместе, но Висенте не видел его в составе».

«Все легионеры, которые были при прошлом тренере, они не подошли. Кроме Шахаба, наверное. Мы со всеми расстались и они покинули расположение команды. Думаю, их уже не будет в составе. Это была проба, поработать с бразильцами. Видимо, это не наше», — рассказал Антонов в эфире Футбол News.

Отметим, что Олимпик уже расстался с защитниками Егором Клименчуком, Романом Вантухом и Иваном Трубочкиным, а также полузащитником Геннадием Пасичем.

В декабре донецкий клуб продлил контракты с полузащитниками Сергеем Политыло и Евгением Пасичем, а также арендовал у Динамо полузащитника Никиту Кравченко. На днях в Олимпик вернулись голкипер Артем Кичак и нападающий Максим Дегтярев.