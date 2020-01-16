Звездный нападающий может пополнить ряды Манчестер Юнайтед

Новости спорта:Эдинсон Кавани может стать игроком Манчестер Юнайтед.

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Manchester Evening News.

Как утверждает источник, "Манчестер Юнайтед" было предложено приобрести Кавани в качестве свободного агента этим летом. Однако было сказано, что зимой игрока будет приобрести невозможно. Сам английском клуб нуждается в усилении линии нападения, и главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер намеревался купить Эрлинга Холанда, который в итоге перешёл в дортмундскую "Боруссию" в конце прошлого месяца.

Соглашение уругвайца с французским клубом истекает летом этого года, и игрок не намерен подписывать новое. Мадридский "Атлетико" и "Тоттенхэм" также проявляют интерес к игроку, и даже была информация, что Кавани согласовал условия личного контракта с испанцами и стороны хотят договориться о трансфере уже в январе.

Эдинсон Кавани принял участие в 9 матчах чемпионата Франции в этом сезоне. Нападающий сборной Уругвая забил два гола и не отметился результативными передачами.