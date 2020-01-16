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Агент сравнил Милевского с Джеррардом

Агент сравнил Милевского с Джеррардом
16:14 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Агент форварда Александр Панков рассказал о зарплате своего клиента и как уговаривал Артема Милевского переехать в Румынию.

Футбольный агент Александр Панков сравнил своего клиента Артема Милевского с легендой Ливерпуля Стивеном Джеррадом.

"Когда Милевский вернулся в Динамо-Брест, была такая ситуация, что Павел Нехайчик хотел уйти в другую команду. Так вот Артема попросили с ним провести беседу. В итоге ему удалось и Паша еще сезон играл за Динамо. Получается, что Милевский для Динамо-Брест, как Стивен Джеррард для Ливерпуля", — сказал агент в интервью YouTube каналу Любители.

Также Александр Панков затронул тему заработной платы своего клиента.

"Цифру я конечно не назову. Это меньше 500 000 долларов в год. Мы с Артемом кстати уже давно работаем без контракта, у нас дружеские отношения. Артем мне не платит, например. Другие платят. С каждым разные договоренности".

Кроме того, агент Милевского вспомнил о румынском этапе карьеры Артема. Панков подчеркнул, что осуществить этот переход было сложно.

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"Мне было очень сложно уговорить Артема перейти в Конкордию. Он не хотел и у него было очень много сомнений. Говорил, что "там до сих пор люди на телегах ездят". Потом прилетели в Бухарест и ему все понравилось".

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Артем Милевский, Футбол, Новости футбола, Александр Панков.
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