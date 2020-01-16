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Олимпик усилился грузинским полузащитником

Олимпик усилился грузинским полузащитником
16:36 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Олимпик

Новости спорта:Донецкий "Олимпик" усилился 21-летним грузинским полузащитником Тимуром Чогадзе.

Молодой хавбек Тимур Чогадзе подписал контрактом сроком на 1,5 года.

За "Олимпик" полузащитник будет выступать под номером 20.

Тимур Чогадзе родился 5 мая 1998 года в Батуми, имеет грузинское гражданство, рост 177 см, вес 73 кг. Свою профессиональную карьеру Чогадзе начинал в футбольном клубе "Сабуртало" (Тбилиси), где, закончив академию, подписал первый профессиональный контракт. Позднее выступал за грузинские "Динамо" (Батуми), "Торпедо" (Кутаиси). Последним клубом Тимура был ФК "Рустави", где в сезоне 2018/2019 он сыграл 21 матч, в которых сумел отличиться 4-мя голами. В марте 2019 года дебютировал за молодежную сборную Грузии U-21.

Олимпик намерен усилиться экс-форвардом Днепра

Новичок "Олимпика" Тимур Чогадзе отметил: "В команде очень хорошая атмосфера. Я уже познакомился со всеми, и одноклубники произвели на меня впечатление очень открытых и веселых людей. Не думаю, что у меня возникнут какие-то проблемы с адаптацией. Было очень приятно, что капитан команды Дима Гришко подошел ко мне и лично познакомился. Я буду делать все возможное, чтобы оправдать доверие руководства, тренерского штаба и болельщиков "Олимпик". Рад всех приветствовать!"

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Футбол, Новости футбола, Тимур Чогадзе.
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