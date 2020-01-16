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Милан рассматривает две кандидатуры на позицию левого защитника

Милан рассматривает две кандидатуры на позицию левого защитника
19:38 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Руководство "Милана" ищет замену левому защитнику команды Рикардо Родригесу, который близок к переходу в "Фенербахче".

В настоящее время красно-чёрные рассматривают два варианта, сообщает Sky Sports.

По информации издания, "Милан" интересуется 22-летним игроком "Уигана" Энтони Робинсоном и 17-летним Эроном Хики, который представляет "Хартс".

Трансферная стоимость Робинсона оценивается в € 2,5 млн, Хики — в € 150 тыс. В нынешнем сезоне Энтони принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в активе Эрона 24 встречи.

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Сообщается, что "Милан" хочет приобрести футболиста, который будет подменять Тео Эрнандеса, перешедшего в стан красно-чёрных из мадридского "Реала" летом 2019 года за € 20 млн.

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Футбол, Новости футбола, Рикардо Родригес.
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