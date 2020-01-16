Шахтер - 6-й в Европе по чистой прибыли в 2018 году

Новости спорта:Украинский клуб обошел в этом списке ПСЖ, Реал и Баварию.

УЕФА опубликовал экономический отчет по итогам 2018 финансового года.

Возглавил рейтинг французский Монако - "монегаски" заработали за позапрошлый год 179 млн евро. На второй строчке расположился английский Тоттенхэм с 127 млн евро чистой прибыли. Также в тройку лидеров вошел прошлогодний победитель Лиги чемпионов Ливерпуль - 120 млн.

Донецкий Шахтер за 2018 финансовый год заработал 42 млн евро, что позволило ему занять шестое место среди всех европейских клубов. Примечательно, что "горняки" оказались в этом рейтинге выше таких клубов, как ПСЖ, мадридский Реал, Бавария и дортмундская Боруссия.

Ранее сообщалось, что Шахтер попал в топ-15 европейских клубов по забитым голам за последние 10 лет.