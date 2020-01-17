"Молодые игроки не растут": Сабо назвал главную проблему Динамо

Новости спорта:Экс-тренер клуба прокомментировал свое видение кадровых перестановок в команде.

Бывший тренер столичного "Динамо" Йожеф Сабо в интервью Владимиру Бобырю поделился своими ожиданиями от второй части сезона УПЛ, а также высказался о кадровых перестановках в команде киевлян.

- Йожеф Йожефович, как оцените последние кадровые изменения в "Динамо"? Например, уход Гармаша в аренду в "Ризеспор"?

- Откровенно говоря, жаль, что Гармаш ушел, он хороший футболист. Посмотрим, как он сумеет себя проявить в чемпионате Турции. Говорили также, что "Динамо" в межсезонье могут покинуть чуть ли не все легионеры, но я вижу, что почти все они отправились вчера на тренировочный сбор в Турцию.

- Да, но без Жерсона Родригеса...

- Я еще тогда удивлялся: зачем брать футболиста, который поменял уже несколько клубов в Европе. В Европе тренеры все прекрасно видать и понимают. Однако хочу сказать, что и молодые игроки "Динамо" не растут. Возможно, нужно находить других. Пока у "Динамо" не будет средней линии – никакого движения вперед не произойдет.

Посмотрите, Шевченко же удалось создать такую сильную линию полузащиты: Малиновский, Зинченко, Степаненко, Ярмоленко. Уверен, тот же Малиновский еще больше будет прогрессировать, он думающий футболист. И Зинченко также должен вырасти. Ярмоленко все же должен показать свою цену. Потому что и в Германии, и в Англии его просто замучили – то он играет, то не играет. А футболист должен играть.

- Уже даже писали, что "Вест Хэм" может отдать Ярмоленко в аренду.

- Видите, значит, ему не подходит это. Нужно возвращаться в Украину и играть все время. Я удивляюсь, когда мне говорят, что это большие нагрузки, нужно давать время отдыхать. Какие нагрузки? А в "Манчестер Сити" или "Ливерпуле" не нагрузки? Посмотрите, как игроки Клоппа тянут весь этот сезон! Футболист должен играть – тогда он будет расти. Если он будет сидеть на скамейке – ничего не будет. Выпускать на 10-15 минут на поле можно молодого футболиста, подпускать к первой команде. Тогда он будет расти.

- В чемпионате Украины борьбы за первое место вы уже не ожидаете?

- Да нет, я с самого начала сказал, что "Шахтер" на голову выше всех.

- Однако в игре "Динамо" возможны ли какие-то изменения в лучшую сторону, учитывая, что команда только сейчас пройдет полноценный тренировочный сбор с новым главным тренером?

- Я говорил, что Михайличенко нельзя увольнять ни в коем случае, потому что он проработал всего несколько месяцев. Нужно дать ему возможность пройти полноценные сборы. Посмотрим, какой у него будет состав и какую тактику он выберет. Почему я говорю о тактике – ушел тот футбол уже, когда ставили "автобусы". Сегодняшний футбол – это хорошая защита и хорошая атака. После потери мяча нужно сразу же вступать в отбор, вся команда! Нужно демонстрировать агрессивный футбол, а не ждать, обороняясь, шанса на контратаку. Даже Месси уже стал обирать мяч. Нельзя отставать от развития футбола.

Против того же "Шахтера" нужно играть агрессивно, не давая вратарю времени разыгрывать мяч. В свое время у меня Шевченко и Ребров так и играли – оставались впереди и не давали голкиперу возможности разыгрывать мяч. Вратарь был вынужден выбивать мяч, пока он был в воздухе, нападающие отскакивали назад, после чего был подбор и новая атака. Они все время были в игре.

- Главная интрига в весенней части чемпионата – борьба за второе место?

- Да, разумеется. У той же "Зари" хорошая команда, с прекрасным тренером. Они как раз играют в тот футбол, о котором я говорю. Не засиживаются в обороне, смело атакуют. У них игровая дисциплина на очень высоком уровне. Плюс, хорошие физические данные. Чего, в свою очередь, не хватает динамовцам. Кроме того, не стоит забывать о "Десне" и "Александрии". Уверен, борьба за второе место будет очень интересной.