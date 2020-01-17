Скачать
Пятница, 17.01.2020
Михайлюк оформил баззер-битер со своей половины поля (Видео)
Михайлюк оформил баззер-битер со своей половины поля (Видео)
Биатлон: результаты мужского спринта в Рупольдинге 16.01.20
Биатлон: результаты мужского спринта в Рупольдинге 16.01.20
Стаховский не смог пробиться на Australian Open
Стаховский не смог пробиться на Australian Open
Мотогонщик находится в критическом состоянии после падения на Дакаре
Мотогонщик находится в критическом состоянии после падения на Дакаре

"Молодые игроки не растут": Сабо назвал главную проблему Динамо

"Молодые игроки не растут": Сабо назвал главную проблему Динамо
09:00 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Экс-тренер клуба прокомментировал свое видение кадровых перестановок в команде.

Бывший тренер столичного "Динамо" Йожеф Сабо в интервью Владимиру Бобырю поделился своими ожиданиями от второй части сезона УПЛ, а также высказался о кадровых перестановках в команде киевлян.

- Йожеф Йожефович, как оцените последние кадровые изменения в "Динамо"? Например, уход Гармаша в аренду в "Ризеспор"?

- Откровенно говоря, жаль, что Гармаш ушел, он хороший футболист. Посмотрим, как он сумеет себя проявить в чемпионате Турции. Говорили также, что "Динамо" в межсезонье могут покинуть чуть ли не все легионеры, но я вижу, что почти все они отправились вчера на тренировочный сбор в Турцию.

Шахтер - 6-й в Европе по чистой прибыли в 2018 году
Шахтер - 6-й в Европе по чистой прибыли в 2018 годуЧитать полностью

- Да, но без Жерсона Родригеса...

- Я еще тогда удивлялся: зачем брать футболиста, который поменял уже несколько клубов в Европе. В Европе тренеры все прекрасно видать и понимают. Однако хочу сказать, что и молодые игроки "Динамо" не растут. Возможно, нужно находить других. Пока у "Динамо" не будет средней линии – никакого движения вперед не произойдет.

Посмотрите, Шевченко же удалось создать такую сильную линию полузащиты: Малиновский, Зинченко, Степаненко, Ярмоленко. Уверен, тот же Малиновский еще больше будет прогрессировать, он думающий футболист. И Зинченко также должен вырасти. Ярмоленко все же должен показать свою цену. Потому что и в Германии, и в Англии его просто замучили – то он играет, то не играет. А футболист должен играть.

- Уже даже писали, что "Вест Хэм" может отдать Ярмоленко в аренду.

- Видите, значит, ему не подходит это. Нужно возвращаться в Украину и играть все время. Я удивляюсь, когда мне говорят, что это большие нагрузки, нужно давать время отдыхать. Какие нагрузки? А в "Манчестер Сити" или "Ливерпуле" не нагрузки? Посмотрите, как игроки Клоппа тянут весь этот сезон! Футболист должен играть – тогда он будет расти. Если он будет сидеть на скамейке – ничего не будет. Выпускать на 10-15 минут на поле можно молодого футболиста, подпускать к первой команде. Тогда он будет расти.

- В чемпионате Украины борьбы за первое место вы уже не ожидаете?

- Да нет, я с самого начала сказал, что "Шахтер" на голову выше всех.

Евтушенко: У Динамо не было отбоя от спарринг-партнеров

- Однако в игре "Динамо" возможны ли какие-то изменения в лучшую сторону, учитывая, что команда только сейчас пройдет полноценный тренировочный сбор с новым главным тренером?

- Я говорил, что Михайличенко нельзя увольнять ни в коем случае, потому что он проработал всего несколько месяцев. Нужно дать ему возможность пройти полноценные сборы. Посмотрим, какой у него будет состав и какую тактику он выберет. Почему я говорю о тактике – ушел тот футбол уже, когда ставили "автобусы". Сегодняшний футбол – это хорошая защита и хорошая атака. После потери мяча нужно сразу же вступать в отбор, вся команда! Нужно демонстрировать агрессивный футбол, а не ждать, обороняясь, шанса на контратаку. Даже Месси уже стал обирать мяч. Нельзя отставать от развития футбола.

Против того же "Шахтера" нужно играть агрессивно, не давая вратарю времени разыгрывать мяч. В свое время у меня Шевченко и Ребров так и играли – оставались впереди и не давали голкиперу возможности разыгрывать мяч. Вратарь был вынужден выбивать мяч, пока он был в воздухе, нападающие отскакивали назад, после чего был подбор и новая атака. Они все время были в игре.

- Главная интрига в весенней части чемпионата – борьба за второе место?

- Да, разумеется. У той же "Зари" хорошая команда, с прекрасным тренером. Они как раз играют в тот футбол, о котором я говорю. Не засиживаются в обороне, смело атакуют. У них игровая дисциплина на очень высоком уровне. Плюс, хорошие физические данные. Чего, в свою очередь, не хватает динамовцам. Кроме того, не стоит забывать о "Десне" и "Александрии". Уверен, борьба за второе место будет очень интересной.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Йожеф Сабо, Новости спорта, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер - 6-й в Европе по чистой прибыли в 2018 году
02 Биатлон: состав женской сборной Украины на эстафету в Рупольдинге
03 Интер договорился о приобретении Янга у Манчестер Юнайтед
04 Барселона близка к приобретению юной бразильской звезды
05 Роналдиньо: Лестно слышать, что я изменил историю Барселоны
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь