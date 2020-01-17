Милевского сопоставили с легендой Ливерпуля

Новости спорта:Агент Милевского рассказал о зарплате украинца в "Динамо Брест".

Агент одиозного форварда "Динамо Брест" Артема Милевского Александр Панков рассказал о зарплате, которую получает украинец в Беларуси, а также сравнил Артема с легендой "Ливерпуля" – Стивеном Джеррардом.

"Когда Милевский вернулся в "Динамо Брест", была такая ситуация, что Павел Нехайчик хотел уйти в другую команду. Так вот Артема попросили с ним провести беседу.

В итоге ему это удалось и Паша еще сезон отыграл за "Динамо". Получается, что Милевский для "Динамо Брест", как Стивен Джеррард для Ливерпуля.

Говоря о зарплате Артема там, то цифру, конечно, не назову, но это меньше 500 000 долларов в год. Мы с Артемом, кстати, уже давно работаем без контракта, у нас дружеские отношения. Артем мне не платит, например. Другие платят. С каждым различные договоренности".