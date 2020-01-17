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"Мы слишком много играем": Тренер Овьедо назвал причины поражения

"Мы слишком много играем": Тренер Овьедо назвал причины поражения
11:29 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Хавьер Росада поделился своими впечатлениями после поражения в матче против "Альмерии"

Главный тренер "Овьедо" Хавьер Росада подвел итоги матча 24-го тура Сегунды, в котором его подопечные "всухую" уступили "Альмерии" со счетом 0:2.

Также специалист высказался об игре украинского голкипера Андрея Лунина.

"Мы сыграли так, как и планировали. Мы понимали, куда мы приехали. Мы были едиными и, если не считать эпопею вокруг подписания Лунина, нас почти никакие вопросы не беспокоили. Команда справилась хорошо, мы неплохо выглядели индивидуально, смогли сдержать давление. Я представляю большой клуб, но я должен сосредоточиться только на подготовке к матчам. Боюсь, мы слишком много играем, и молодые игроки к этому не готовы.

Что-то пошло не так: неудачный дебют Лунина в Овьедо (Видео)

Да, мы допустили ошибку во втором голе, конечно, но для меня первый гол стал ключевым в матче. Игроки – тоже люди, и временами такое случается... Я могу только похвалить их, мы продолжаем работать, потому что в воскресенье у нас есть важная задача, и мы должны ее выполнить".

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Ла Лига, Новости спорта, Новости футбола, ФК Овьедо, Андрей Лунин, Хавьер Росада.
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