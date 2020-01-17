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Конте может подписать в Интер еще одного экс-игрока Челси

Конте может подписать в Интер еще одного экс-игрока Челси
12:56 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Twitter

Новости спорта:Антонио Конте хочет видеть в команде Виктора Мозеса.

Авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио заявил, что Виктор Мозес, выступающий сейчас за Фенербахче, может перейти в состав лидера Серии А Интер.

В его подписании заинтересован лично Антонио Конте, который работал с футболистом в Челси, когда становился чемпионом Англии.

Нигерийский вингер может закрыть фланги с обеих сторон и именно своей универсальностью привлек к себе внимание "нерадзурри". 

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Мозес в Фенербахче перешел как раз из Челси. В этом первенстве он не пользуется спросом у тренерского штаба стамбульского клуба, проведя на поле лишь семь матчей, в которых сумел забить один гол и отдать результативную передачу.

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Антонио Конте, Интер, Новости спорта, Фенербахче, Виктор Мозес.
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