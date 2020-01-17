Конте может подписать в Интер еще одного экс-игрока Челси

Новости спорта:Антонио Конте хочет видеть в команде Виктора Мозеса.

Авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио заявил, что Виктор Мозес, выступающий сейчас за Фенербахче, может перейти в состав лидера Серии А Интер.

В его подписании заинтересован лично Антонио Конте, который работал с футболистом в Челси, когда становился чемпионом Англии.

Нигерийский вингер может закрыть фланги с обеих сторон и именно своей универсальностью привлек к себе внимание "нерадзурри".

Мозес в Фенербахче перешел как раз из Челси. В этом первенстве он не пользуется спросом у тренерского штаба стамбульского клуба, проведя на поле лишь семь матчей, в которых сумел забить один гол и отдать результативную передачу.