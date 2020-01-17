Когда возвращается чемпионат Украины по футболу

19-й тур, которым начнется вторая часть первенства, пройдет 22-23 февраля.
Расписание матчей тура:
22 февраля
"Мариуполь" - "Заря" (Лкганськ). Начало игры в 14.00
"Карпаты" (Львов) - "Днепр-1". 14.00
"Олимпик" (Донецк) - "Львов". 17.00
23 февраля
"Александрия" - "Колос" (Ковалевка). 14.00
"Динамо" (Киев) - "Ворскла" (Полтава). 17.00
"Шахтер" (Донецк) - "Десна" (Чернигов). 17.00.
Турнирное положение (все команды провели по 18 игр): "Шахтер" - 50 очков, "Динамо" - 36, "Заря" - 34, "Десна" - 33, "Александрия" - 33, "Мариуполь" - 22, "Колос" - 20, "Днепр-1" - 18, "Олимпик" - 18, "Львов" - 15, "Ворскла" - 14, "Карпаты" - 11.
В списке лучших бомбардиров с 15-ю голами уверенно лидирует форвард "Шахтера" Жуниор Мораес.