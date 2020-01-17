Байер продлил контракт с тренером, у которого не заиграл Ярмоленко

Новости спорта:Петер Бос будет тренировать Байер до 2022 года.

«Байер» договорился о продлении контракта с главным тренером Петером Босом.

Новое соглашение рассчитано сроком до 2022 года. Помощник голландского специалиста Хендри Крюзен и тренер по физподготовке Терри Питерс также продлили контракты на тот же срок.

56-летний Бос возглавил «Байер» в январе 2019 года. Под его руководством команда завершила прошлый сезон на четвертом месте в Бундеслиге и вышла в Лигу чемпионов, где клуб занял третье место в группе D.

В нынешнем сезоне Бундеслиги «Байер» идет на 6-м месте, набрав 28 очков.