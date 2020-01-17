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Украинский клуб уволил игрока после его демонстративной поездки в Россию

Украинский клуб уволил игрока после его демонстративной поездки в Россию
15:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Агробизнес

Новости спорта:Украинский футбольный клуб "Агробизнес" уволил нападающего Игоря Сикорского после его демонстративной поездки в Россию.

В клубе считают, что Игорь Сикорский своей демонстративной поездкой в Россию дискредитировал команду, которая поддерживает украинскую армию и помогает бойцам на передовой. Об этом сообщает пресс-служба ФК “Агробизнес”.

“Обидно, но сегодня футбол – это политика. Когда в Украине война и с передовой привозят тяжелораненых и убитых, чуть ли не ежедневно в разных уголках Украины хоронят Героев, украинская футбольная общественность не может стоять в стороне, будто это ее не касается.

Футбольный клуб “Агробизнес” в одностороннем порядке расторгает контракт с Игорем Сикорским в связи с нарушением пункта 3.1.7 раздела 3: "...всемерно способствовать сохранению и повышению престижа клуба и команды, не допускать действий, наносящих вред их репутации”, - говорится в сообщении.

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Также клубная пресс-служба продемонстрировала скриншот из Instagram футболиста:

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Россия, РФ, Игорь Сикорский, ФК Агробизнес.
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