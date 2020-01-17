Шахтер вышел из отпуска

Новости спорта:Шахтер начинает подготовку ко второй части сезона.

17 января игроки основного состава "горняков" вышли из отпуска

Официальный сайт донецкого Шахтера сообщает, что в ближайшие два дня игроки основной команды пройдут регулярный медицинский осмотру в одном из киевских центров.

Уже сегодня, 17 января, медосмотр прошли Давид Хочолава, Михаил Мудрик, Андрей Пятов, Тарас Степаненко, Сергей Кривцов, Алексей Шевченко, Николай Матвиенко, Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко, Валерий Бондарь, Анатолий Трубин, Сергей Болбат и Даниил Сикан.

Эти игроки сдали анализ крови, сделали УЗИ сердца и внутренних органов, электрокардиографию, рентгенограмму и прошли консультацию офтальмолога.

Первый тренировочный сбор "горняков" начнется уже 20 января и пройдет в Турции.