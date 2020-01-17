Карпаты покинул португальский нападающий

Новости спорта:Кристиан Понде больше не является игроком львовских Карпат.

Сегодня, 17 января, львовские «Карпаты» попрощались с португальским нападающим Кристианом Понде.

Действие контракта было прекращено по обоюдному согласию сторон. Воспитанник лиссабонского «Спортинга» присоединился к «зелено-белым» в начале сентября 2018 года, проведя за львовскую команду 38 матчей и забив 9 голов.

Напомним, что Понде родился 26 января 1995 года в румынском городе Копалник-Менештури. В 9-летнем возрасте переехал с родителями в Португалию, где начал заниматься в футбольной академии "Ольяненсе".

В 2005-м году попал в структуру Спортинга, где и играл по сей день. На профессиональном уровне выступал за вторую команду лисабонцев и за "Спортинг Ковилья". Вызывался в юношеские сборные Португалии разных возрастов. Всего за них провел 29 матчей и забил 11 голов.