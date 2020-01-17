В Шахтере прокомментировали информацию о покупке НСК "Олимпийский"

Новости спорта:Пресс-служба донецкого Шахтера опровергла нашумевшую информацию.

Сегодня, 17 января, несколько источников со ссылкой на ресурс Чемпион обнародовали непроверенную информацию, что донецкий "Шахтер" планирует выкупить немалую долю стадиона НСК "Олимпийский".

В информации говорилось, что руководство горняков планирует забрать управление стадионом в свои руки и организовать на стадионе собственный кейтеринг. По данным источников, "Шахтер" якобы планировал не только зарабатывать на стадионе, но и играть в столице Украины.

Sport.ua получил комментарий относительно правдивости данной информации от пресс-службы донецкого "Шахтера":

"Информация относительно планов приобретения или аренды стадиона "Олимпийский" в Киеве не соответствует действительности", – сказано в комментарии ФК "Шахтер".

Напомним, поединок 1/16 финала Лиги Европы против португальской "Бенфики" "Шахтер" проведет 20 февраля в Харькове на стадионе "Металлист".